Взвешивание UFC 225: Ромеро провалил взвешивание и получил два часа на сгонку 

В ночь с 9 на 10 июня (мск) в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоистя турнир по смешанным единоборствам UFC 225. Главным его событием станет титульный поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Йоэлем Ромеро.
В преддверии встречи бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Уиттакер показал на весах 83,9 кг. В то время как Ромеро не уложился в лимит весовой категории, потянув на 84,3 кг. Кубинец вышел на взвешивание за 20 минут до завершения церемонии. Теперь у него в запасе есть два часа, после которых он пройдёт повторное взвешивание. В соглавном бою вечера встретятся Рафаэл дос Аньос и Колби Ковингтон. На кону боя будет стоять титул временного чемпиона в полусреднем весе. По итогам взвешивания соперники показали равный вес — 76,6 кг.
UFC 225. Чикаго. Взвешивание Основной кард Роберт Уиттакер (185 фунтов) — Йоэль Ромеро (186 фунтов) Рафаэл дос Аньос (169) — Колби Ковингтон (169) Холли Холм (146) — Меган Андерсон (146) Андрей Орловский (249) — Тай Туйваса (261) Си Эм Панк (169) — Майк Джексон (170,5) Предварительный кард Алистар Оверим (244) — Кёртис Блейдс (254) Клаудиа Гаделья (116) — Карла Эспарса (116) Рикардо Ламас (145) — Мирсад Бектич (146) Рашад Колтер (247) — Крис де ла Роша (261).