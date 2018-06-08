Взвешивание UFC 225: Ромеро провалил взвешивание и получил два часа на сгонку

В ночь с 9 на 10 июня (мск) в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоистя турнир по смешанным единоборствам UFC 225. Главным его событием станет титульный поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Йоэлем Ромеро.