Джефф Монсон получил паспорт гражданина РФ

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон получил паспорт гражданина Российской Федерации. Его ему вручил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев , сообщили в пресс-службе главы региона.

Церемония состоялась в День России в красногорском парке "Патриот".

"У нас сегодня есть возможность вручить паспорт легендарному бойцу Джеффу Монсону паспорт гражданина Российской Федерации", — сказал Воробьев.

"Я, Джефф Монсон, осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства, защищать свободу и независимость РФ и ее граждан, уважать ее культуру, историю и традиции", — принес Монсон клятву.

29 мая президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Монсону российское гражданство.

Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.