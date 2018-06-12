Ещё
Джефф Монсон получил паспорт гражданина РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джефф Монсон получил паспорт гражданина РФ 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон получил паспорт гражданина Российской Федерации. Его ему вручил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе главы региона.
Церемония состоялась в День России в красногорском парке "Патриот".
"У нас сегодня есть возможность вручить паспорт легендарному бойцу Джеффу Монсону паспорт гражданина Российской Федерации", — сказал Воробьев.
"Я, Джефф Монсон, осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства, защищать свободу и независимость РФ и ее граждан, уважать ее культуру, историю и традиции", — принес Монсон клятву.
29 мая президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Монсону российское гражданство.
Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.
ТАСС: последние новости
Нурмагомедов заявил, что победит Макгрегора в первом раунде потенциального боя Александр Емельяненко следующий бой проведет против Пешты в Екатеринбурге Александр Емельяненко 18 августа в Москве проведет бой против американца Джонсона
Комментарии  Ещё 84 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым348
Овечкину предложили стать президентом США19
Овечкин решил не возвращаться в Россию389
Британцы назвали худший город ЧМ-201876
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение