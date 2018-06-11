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Нурмагомедов намерен победить Макрегора
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Нурмагомедов намерен победить Макрегора в первом раунде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что одержит победу в поединке против ирландца Конора Макгрегора в конце первого раунда, сообщает "Советский спорт".
"Бой против Макгрегора — более медийный поединок. Если мы говорим о моем бое против Конора, то будет так: я повалю его и выиграю в конце первого раунда", — сказал Нурмагомедов в своем видеоблоге.
Ранее отец и тренер чемпиона UFC в легко весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал информацию о том, что следующим противником его сына станет ирландский боец Конор Макгрегор.
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