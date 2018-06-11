Нурмагомедов намерен победить Макрегора в первом раунде

"Бой против Макгрегора — более медийный поединок. Если мы говорим о моем бое против Конора, то будет так: я повалю его и выиграю в конце первого раунда", — сказал Нурмагомедов в своем видеоблоге.

Ранее отец и тренер чемпиона UFC в легко весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал информацию о том, что следующим противником его сына станет ирландский боец Конор Макгрегор.