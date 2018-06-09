В США возвращается кровавый спорт

2 июня в городе Шайенн, штат Вайоминг, прошел первый за 130 лет турнир по боксу без перчаток. Состязание назвали Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), что в переводе дословно означает «бойцовский чемпионат без перчаток».

Турниры по боксу без перчаток регулярно проводились в Америке и Британии до конца XIX века. Власти не особо жаловали данный вид спорта, поэтому он носил полуофициальный характер. Позднее он был вытеснен менее жестоким боксом с перчатками и приобрел уже профессиональный характер.

Несмотря на запрет такого соревнования, бокс без перчаток регулярно проводится на территории США, Англии и Шотландии. В этом виде спорта есть свои чемпионы и свои легендарные личности. Например, американский боксер Бобби Ганн , которому 44 года, но он до сих пор не против помахать кулаками.

Глава федерации BKFC Дэвид Фелдман на протяжении последних десяти лет пытался легализовать данный вид спорта. Он объездил всю Америку, посетил 29 атлетических комиссий, но все-таки добился своего.

Фелдман вдохновлялся успехами самой популярной бойцовской ассоциации на планете Ultimate Fighting Championship (UFC). В 90-х годах UFC была под запретом из-за чрезмерной жестокости, а сейчас каждый боец на планете пытается туда попасть.

Как и в обычном боксе, бойцам запрещены удары в пах, по глазам или в кадык. Нельзя бить локтями, ногами или головой. Правила для победы также не отличаются — победить можно нокаутом, по очкам или по решению судьи. Боксеры сражаются от пяти до девяти раундов, каждый из которых длится пять минут.

На турнире 2 июня состоялось восемь поединков. В боях принимали участие как любители, так и бывшие профессиональные спортсмены. Среди них были и женщины.

В основном все бои продолжались недолго — не более пары раундов. Бойцы поначалу осторожничали, а затем пускались в жесткий размен ударами, оставляя на лицах друг друга сильные гематомы и рассечения.

Как показала практика, боксировать без защиты не так уж опасно. В первую очередь потому, что каждый боец не старается бить в полную силу — риск переломать пальцы очень велик. Все спортсмены ушли с ринга на своих двоих, а после боя с радостью давали интервью.

Подытоживая, можно сказать, что расширение данной боксерской ассоциации, скорее всего, лишь вопрос времени. Если в ближайшем будущем никто не получит серьезную травму, а Фелдмана не затаскают по судам, то в перспективе Bare Knuckle Fighting Championship сможет посоперничать по зрелищности с таким гигантским промоушеном, как UFC.