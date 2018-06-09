Валуев дал депутатский совет Монсону

Накануне, 8 мая, получивший российское гражданство Монсон заявил о планах стать депутатом подмосковного Красногорска. По его словам, в будущем он планирует «дорасти до Госдумы».

Валуев отметил, что для начала Монсону стоит «хорошенько» выучить русский. По словам депутата, он уже говорил бойцу об этом, так как тот «не очень хорошо говорит» по-русски.

28 мая Путин подписал указ о предоставлении гражданства американцу Монсону. Боец заявил, что «давно чувствует себя русским <…> в душе и в сердце», и рассказал, что у него есть квартира в Красногорске, напоминающем спортсмену его родной город в США.

Боец открыл в подмосковном городе тренажёрный зал, который планирует развивать. Тогда же он заявил о намерении отказаться от гражданства США в следующие несколько лет. Монсон планирует принимать активное участие в российской политике.