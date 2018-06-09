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На турнире M-1 Challenge 94 выступит сразу четверо оренбуржцев
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На турнире M-1 Challenge 94 выступит сразу четверо оренбуржцев 

ProOren 3 часа назад
Фото: ProOren
Уже 15 июня пройдет международный профессиональный турнир по смешанным боевым единоборствам, где четверо спортсменов представят Оренбург. В главном поединке вечера за чемпионский титул поборется Дамир Исмагулов, его противником станет белорусский экс-чемпион в легком весе Артем Дамковский. Напомним, что этот бой уже дважды срывался из-за травм второго спортсмена.
Сейчас на счету оренбургского бойца Дамира Исмагулова 15 побед и только 2 поражения, а победная серия составляет 10 поединков. По итогам 2017 года болельщики назвали его лучшим бойцом M-1 Global.
Фишкой вечера станет женский бой, где выступит оренбурженка Асия Клютова, это ее первый профессиональный дебют. Девушке всего 27 лет, уже больше 10 лет она занимается борьбой, в том числе и ММА. При этом по призванию Асия судебный пристав. Она начинала с вольной борьбы, где стала мастером спорта, а вот позднее перешла в смешанные единоборства.
К тому же, ожидается бой российских средневесов Михаила Рогозина («Новый Поток», авторская школа «Шторм», клуб «Боец») против Валерия Мясникова. Победителю представится возможность участвовать в бою за пояс чемпиона M-1 Challenge.
В этот вечер пройдет также бой победителя суперкубка России по ММА Романа Богатова и чемпиона мира по кикбоксингу Раула Тутараули (Грузия). При этом российский спортсмен в пяти боях в доминирующем стиле одержал пять побед.
Организаторами турнира традиционно выступает Федерация ММА Оренбургской области, промоутерская компания «Золото скифов» и организация M-1 Global.
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