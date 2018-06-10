UFC 225: Кёртис Блейдс разбил Алистара Оверима

Чикаго, США. Американец Кёртис Блейдс (10-1) окончательно расстался со статусом проспекта и вошёл в топ тяжёлого дивизиона, одержав победу над знаменитым нидерландцем Алистаром Оверимом (43-17) в заключительном поединке основного карда турнира UFC 225.

Первый раунд прошёл под знаком попыток Оверима удержать Блейдса на дистанции, однако американцу всё же удалось отметиться тэйкдауном. Во второй пятиминутке Алистар смог потрясти соперника справа, но в третьей Кёртис с лихвой вернул ему должок.

Блейдс провёл ещё один тэйкдаун, после чего на покрытии улучшил позицию и принялся осыпать нидерландца ударами локтями в голову. У Оверима открылось серьёзное рассечение, и в итоге бой был остановлен рефери. ТКО 3.

Кёртис заявил, что теперь считает себя первым претендентом на титул чемпиона.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Блейдс-Оверим (появится позже)

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