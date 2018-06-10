Ещё
UFC 225: Кёртис Блейдс разбил Алистара Оверима
Далее:
Читайте также:
Ещё

UFC 225: Кёртис Блейдс разбил Алистара Оверима 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Чикаго, США. Американец Кёртис Блейдс (10-1) окончательно расстался со статусом проспекта и вошёл в топ тяжёлого дивизиона, одержав победу над знаменитым нидерландцем Алистаром Оверимом (43-17) в заключительном поединке основного карда турнира UFC 225.
Первый раунд прошёл под знаком попыток Оверима удержать Блейдса на дистанции, однако американцу всё же удалось отметиться тэйкдауном. Во второй пятиминутке Алистар смог потрясти соперника справа, но в третьей Кёртис с лихвой вернул ему должок.
Блейдс провёл ещё один тэйкдаун, после чего на покрытии улучшил позицию и принялся осыпать нидерландца ударами локтями в голову. У Оверима открылось серьёзное рассечение, и в итоге бой был остановлен рефери. ТКО 3.
Кёртис заявил, что теперь считает себя первым претендентом на титул чемпиона.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Блейдс-Оверим (появится позже)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Видео боя: Холли Холм — Меган Андерсон Видео боя: Андрей Орловский — Тай Туйваса UFC 225: Холли Холм разгромила Меган Андерсон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду рассмешил прием сборной в России172
Овечкин испортил старт бейсбольного матча7
Меркель посоветовали «не злить Путина»33
«Сборной России на ЧМ-2018 делать нечего»128
Британцы назвали худший город ЧМ-201858
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол В мире
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение