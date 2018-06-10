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Анонсирован реванш рекордсмена UFC Деметриуса Джонсона и Генри Сехудо
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Анонсирован реванш рекордсмена UFC Деметриуса Джонсона и Генри Сехудо 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон (27-2-1) проведёт очередную защиту титула 4 августа в рамках турнира UFC 227 в Лос-Анджелесе (США) — его реванш с соотечественником Генри Сехудо (12-2) станет вторым по значимости поединком и уже объявлен промоушеном официально.
Первая встреча бойцов датирована апрелем 2016 года. Тогда на UFC 197 Деметриус отстоял титул, забив Генри коленями в туловище в первом же раунде.
Для Джонсона это будет уже 12-я подряд защита, и по этому показателю он единоличный рекордсмен UFC. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив (SBM 5) Рэя Борга.
Сехудо находится на полосе из двух побед, поочерёдно справившись с Вилсоном Реисом (ТКО 2) и Серхио Петтисом (UD 3).
Главным событием UFC 227 станет титульный реванш чемпиона в легчайшем весе Ти-Джея Диллэшоу и Коди Гарбрандта.
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