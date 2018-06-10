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Самые чудовищные бойцы ММА за всю историю боев на ринге
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Самые чудовищные бойцы ММА за всю историю боев на ринге 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
Даже обычные профи-бойцы ММА редко выглядят добрыми парнями, с которыми хочется видеться как можно чаще. Но и они теряются в ринге, когда в противниках оказывается один из этих монстров.
Корейского бойца Чой Хонг Мана так и прозвали — «Корейским монстром». Гигант (называть его добродушным не поворачивается язык) способен двигаться очень быстро и прекрасно скоординирован — хотя с такими параметрами он мог бы просто бить, словно огромная механическая кувалда.
Ну, а имя Брока Леснара вам знакомо наверняка. Пять раз этот гигант становился чемпионом WWE, чемпион UFC в тяжёлом весе, чемпион мира NJPW и чемпион NCAA по борьбе — черт, да он завоевал все, до чего только дотянулся!
Совершенно непонятно, зачем парням из этого списка тренировки в принципе. Они и так пугают соперника одним своим видом!
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