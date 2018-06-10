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Ударный труд: как Флойд Мейвезер заработал рекордные $275 млн за один вечер
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Ударный труд: как Флойд Мейвезер заработал рекордные $275 млн за один вечер 

Forbes.ru 6 часов назад
В 2017 году рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes возглавили три ярчайших звезды мирового спорта: Криштиану Роналду, Леброн Джеймс и Лионель Месси. В общей сложности троица заработала $259 млн благодаря долгим сезонам на поле и на площадке, а также рекламным контрактам.
Флойду Мейвезеру хватило одного вечера, чтобы превзойти их общий показатель. Мани (такое второе имя — Money — придумал себе Флойд) возобновил карьеру и, судя по всему, сам способствовал организации боя со звездой ММА Конором Макгрегором с помощью социальных сетей, а затем получил самый большой разовый гонорар в истории спорта: его доля от боя составила $275 млн  В 2018-м Мейвезер возглавляет ежегодный список самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по версии Forbes в четвертый раз за семь лет, с доходом в $285 млн, включая $10 млн от рекламных контрактов, участия в шоу и реализации сувенирной продукции.
Мейвезер заложил фундамент для этого рекордного гонорара более десяти лет назад, когда в 2006-м заплатил $750 000 за расторжение контракта с промоутерской компанией Top Rank. Флойд хотел сам заняться промоушеном в боксе и контролировать свои будущие поединки.
Это решение оказалось для Мейвезера чрезвычайно удачным в финансовом плане. Его последние 15 боев, начиная с поединка с Оскаром Де Ла Хойя в 2007 году, принесли $1,7 млрд в виде платы за просмотр от более чем 23 млн клиентов (система PPV — pay-per-view). Mayweather Promotions принимала участие в организации каждого боя, получая долю от PPV, билетов, спонсорских контрактов, мерчандайзинга и международных трансляций.
Мейвезер занимался промоушеном четырех крупнейших с финансовой точки зрения поединков в истории спорта (Де Ла Хойя, Канело Альварес, Сэнни Пакьяо, Макгрегор). «Он полностью изменил подход к ведению бизнеса в боксе», — говорит давний товарищ Мейвезера, Леонард Эллербе, который занимает пост генерального директора Mayweather Promotions.
В отличие от бесконечных переговоров перед боем с Пакьяо поединок Мейвезера и Макгрегора удалось организовать достаточно быстро после месяцев пикировки в социальных сетях между величайшими звездами бокса и смешанных единоборств. О событии, состоявшемся в августе 2017 года, было официально объявлено в июне, причем промоутерами совместно выступили Мейвезер и UFC.
Бой завершился техническим нокаутом в десятом раунде — Мейвезер довел свою победную статистику до красивого счета 50-0. Зрелище оказалось более увлекательным, чем ожидало большинство зрителей. По финансовым показателям поединок немного не дотянул до встречи Мейвезер-Пакьяо, но стал вторым самым доходным событием в истории спорта, включая доход от 4,3 млн купленных трансляций и $55 млн билетной выручки. Общая выручка превысила $550 млн  Бой с Пакьяо 2015 года принес организаторам $600 млн, но гонорар Мейвезера за Макгрегора в 2017-м оказался на 10% больше — благодаря большей доле от общей выручки, причитающейся Mayweather Promotions.
Еще до боя Мейвезеру гарантировали гонорар в $100 млн, а Макгрегору — $30 млн Оба бойца в результате получили в два с половиной раза больше: Мейвезер — $275 млн, а Макгрегор — примерно $85 млн Гонорар Мейвезера оказался в три раза выше из-за его промоутерского участия в организации события и статуса «стороны А» в поединке (то есть он диктовал условия). Макгрегор получил часть дохода от второго промоутера — UFC, который заплатил ирландцу немногим более половины своей доли, согласно многочисленным источникам.
Общий заработок Мейвезера после этого боя достиг $1 млрд, в результате чего он попал в компанию к Майклу Джордану и Тайгеру Вудсу — единственным спортсменам, заработавшим десятизначную сумму с начала профессиональной карьеры. Ждет ли Мейвезера еще один крупный гонорар? Эллербе скептически отнесся к этой идее и заявил: «Он завязал!»
Перевод Натальи Балабанцевой
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