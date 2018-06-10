Макгрегору предрекли поражение с Нурмагомедовым

Макгрегору отказали в победе над Нурмагомедовым

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поделился мнением о следующем сопернике сына Коноре Макгрегоре. Его слова приводит Sport24.

«Конечно, мы рады, что нашим следующим соперником станет Конор. Станет ли сюрпризом для нас долгое отсутствие боев у Макгрегора? Мы на него не смотрим, мы смотрим на себя, решаем свои проблемы. В ближайшее время отправимся в горы, где начнем подготовку к бою», — рассказал Нурмагомедов.

Тренер чемпиона посчитал сына главным претендентом на победу в этом поединке.

«Перед последним боем нам поменяли пять соперников, а Конор все это время стоял в стойке с занесенной левой рукой, но шансов у него нет», — отметил он.

Ранее 10 июня президент UFC Дэйна Уайт объявил о предстоящем поединке между Нурмагомедовым и Макрегором. Дата боя неизвестна.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он провел 26 боев в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. Макгрегор — бывший чемпион организации в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.