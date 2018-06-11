Президент UFC: «Надеюсь, что Эванс уже закончит карьеру»

Президент UFC Дэна Уайт выразил мнение, что экс-чемпиону организации Рашаду Эвансу пора завершать карьеру. Он выступает в UFC с 2005 года, выиграл титул в полутяжелом весев 2008 году. При этом пять своих последних боев спортсмен проиграл.

«Когда он проиграл, я попросил его зайти в мою комнату. Мы поговорили, итоги неутешительны. Рашад был участником второго сезона The Ultimate Fighter, он был с нами чуть ли не с самого начала. Он был участником многих крупных боев, он — пример для моложого поколения бойцов. Я не хочу давить на него и не буду отговоривать. Наоборот, я надеюсь, что он уже закончит карьеру», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.