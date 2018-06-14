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Только один может победить Блейдса, и это не Волков — мнение Хабиба
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Только один может победить Блейдса, и это не Волков — мнение Хабиба 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Перспективного американского тяжеловеса UFC Кёртиса Блейдса (10-1) по силам победить только действующему чемпиону промоушена в полутяжёлой категории Даниэлю Кормье (20-1). Такое мнение в интервью Bloodyelbow высказал обладатель титула в лёгком весе и товарищ Кормье по команде россиянин Хабиб Нурмагомедов.
«Я думаю, Блейдс может стать чемпионом UFC. У него очень хорошая борьба. Он молодой, сильный, голодный и мотивация у него на другом уровне. Блэйдс — свежая кровь в тяжёлом дивизионе, — говорит Хабиб. — На мой взгляд, лишь один человек может победить его. Это Даниэль Кормье. У других парней будут проблемы, даже у Стипе (Миочича), потому что Блейдс постоянно оказывает давление на соперников и очень хорошо борется. Думаю, он заслуживает титульный бой больше, чем кто-либо».
Отметим, что по инсайдерской информации именно Блейдс, 9 июня на UFC 225 остановивший знаменитого Алистара Оверима, может стать соперником российского тяжеловеса Александра Волкова в рамках турнира UFC Fight Night в Москве 15 сентября.
Источник: Blood&Sweat
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