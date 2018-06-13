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Флойд Мэйуэзер строит самое высокое здание Нью-Йорка и не думает о спорте
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Флойд Мэйуэзер строит самое высокое здание Нью-Йорка и не думает о спорте 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший лидер боксёрского рейтинга pound-for-pound американец Флойд Мэйуэзер-младший не собирается дебютировать в смешанных единоборствах. Во всяком случае, в ближайшее время. Об этом можно судить по его интервью порталу TMZ Sport, перевод которого vRINGe.com предлагает вашему вниманию.
— Что насчёт боя в MMA. Вы примите его?
— Я не думаю о поединках прямо сейчас.
— Вы же собирались тренироваться с (чемпионом UFC) Тайроном (Вудли)?
— Мы разговаривали, но я так занят сейчас, у меня столько всего, что не связано со спортом. Я реально сфокусирован на моих детях. Моя дочь закончила школу два года назад, ей только исполнилось 18. Моему старшему сыну 19, он только закончил школу. Они оба делают свою музыку. Всё, что важно для меня сейчас, это музыка моих детей. Если вы ещё не слышали, я строю самое высокое здание в Нью-Йорке, которое будет выше Эмпайр-Стейт-Билдинг.
— Своё здание? Что это означает?
— Я один из инвесторов этого проекта. Сейчас я много инвестирую недвижимость в Нью-Йорке, экстремально много, сумма на девять цифр, на самом деле.
— Когда здание будет готово?
— Через несколько лет. Здание будет выше Эмпайр-Стейт-Билдинг, и мы также хотим сделать смотровую площадку на самом высоком здании в мире. Это будет круто.
— Оно будет носить имя Мэйуэзера? Смотровая площадка Флойда Мэйуэзера или что-то типа того?
— [смеется] Я не говорю, что это будет так…
— Вы говорите, что боя в MMA не будет прямо сейчас…
— Как вы видите, я сейчас далёк от этого.
— Очевидно, что вы всё ещё в хорошей форме, но годы идут, время подлавливает всех…
— Время может меня подловить, я всего лишь человек, но я не думаю о бое сейчас. Две недели назад вы делали со мной интервью… Я могу противоречить себе, я всего лишь человек. Через две недели вы зададите мне вопрос, и догадайтесь, что я скажу? Я не знаю, выступлю ли я в MMA, или же я не выступлю ни в MMA, ни в боксе. Что я действительно знаю, так это то, что я стою денег.
— Да, мы знаем это.
— А ещё мы знаем, что я ничего не слышал про деньги (гонорар).
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