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М 1 Сhallenge: схватка идеальных противников
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М 1 Сhallenge: схватка идеальных противников 

ProOren 1 час назад
Накануне долгожданной «Битвы в сердце континента» в Оренбурге прошла пресс-конференция с участием, пожалуй, главных бойцов завтрашнего вечера — Дамира Исмагулова (Россия) и Артемом Дамковским (Беларусь).
Спортсмены выразили готовность показать отличный бой, при этом Дамковскому, конечно, не удалось избежать вопросов о восстановлении после травмы. Да, этот бой мы могли бы увидеть значительно раньше, но судьба сложилась иначе. Было заметно, что несмотря на «домашний» поединок Исмагулова, его оппонент будет бороться до конца, за пояс, который принадлежал ему в 2010 году.
«Не завидую Дамиру — он дерется в родном городе. Это дополнительное напряжение и ответственность. Но уверен, что он и я выложимся полностью и оренбуржцы должны максимально поддержать своего земляка».
Исмагулов же, по традиции сдержано, согласился, что это будет зрелищный поединок, а «родные стены» обязательно помогут.
Бои начнутся завтра, 15 июня в 17:00.
Бои М1 Сhallenge 94 в Оренбурге
Суксаван «Йода» Хампасат (Франция) 10-9-1 — Гегард Варданян (Армения) ( Пьетро Пенини (Италия) — Владимир Трусов (Самбо-Питер, Россия)
Димитар Костов (Болгария) — Кирилл Фоменков (Р. О. Д. Ъ.)
Зейна Крантич (Босния и Герцеговина) — Асия Клютова (Цеста, Россия)
Маркус Винициус «Гора» Лопес (Бразилия)— Максимом Якобюк (Новый Поток, Шторм, Боец)
Юхо Валамаа (Финляндия) — Максим Грабович (Александр Невский)
Рубенилтон Перейра (Бразилия) — Владимир Канунников (Стрела Team)
Валерий «Русский Молот» Мясников (Industrials Team) — Михаил Рагозин (Новый Поток, Шторм, Боец)
Раул Тутараули (Грузия) — Роман Богатов (Новый Поток, Шторм, Боец)
Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь) — Дамир Исмагулов (Новый Поток, Шторм, Боец)
Трансляция
ProOren: последние новости
На турнире M-1 Challenge 94 выступит сразу четверо оренбуржцев Рамзан Кадыров предложил Семену Слепакову написать новую песню В первом матче ЧМ-2018 сойдутся сборные России и Саудовской Аравии
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