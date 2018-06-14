Джон Джонс: стараюсь не давать соперникам возможности пройти в ноги

«У Брока были бы отличные шансы провести тейкдаун, если бы я дал ему возможность обхватить мои маленькие ноги. Но я стараюсь не давать соперникам возможности пройти в ноги, чтобы они не смогли провести тейкдаун. Густафссон хорошо с этим справился, правильно использовав тайминги», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».