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Джон Джонс: стараюсь не давать соперникам возможности пройти в ноги
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Джон Джонс: стараюсь не давать соперникам возможности пройти в ноги 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс подчеркнул, что Брок Леснар смог бы провести на нём тейкдаун, но Джонс хорошо умеет обороняться от подобных приёмов. По словам Джонса, хорошо использовать тейкдауны в бою с ним получилось у Александра Густафссона.
«У Брока были бы отличные шансы провести тейкдаун, если бы я дал ему возможность обхватить мои маленькие ноги. Но я стараюсь не давать соперникам возможности пройти в ноги, чтобы они не смогли провести тейкдаун. Густафссон хорошо с этим справился, правильно использовав тайминги», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».
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