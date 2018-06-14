Конору Макгрегору грозит 7 лет тюрьмы. Дэйна Уайт ничего не знает

Экс-чемпион UFC в двух категориях ирландец Конор Макгрегор (21-3) прибыл в США, где ему предписано явиться на заседание суда по делу о нападении на автобус в Бруклине за несколько дней до турнира UFC 223 в апреле этого года.

Учитывая обстоятельства происшествия, Конору грозит 7-летнее заключение. Портал TMZ Sports попытался выяснить подробности у президента UFC Дэйны Уайта (но не преуспел).

«Я не знаю достаточно об этом, — начал Уайт. — Знаю только, что Макгрегор собирается в суд. Я не знаю, что произойдёт, я не знаю, что планирует Конор, я не знаю, над чем работает его команда. Что произойдёт завтра (14 июня)? Я буду так же шокирован, как и вы. Мы встретимся с ним позже, 18 числа».

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