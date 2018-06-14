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Конору Макгрегору грозит 7 лет тюрьмы. Дэйна Уайт ничего не знает
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Конору Макгрегору грозит 7 лет тюрьмы. Дэйна Уайт ничего не знает 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион UFC в двух категориях ирландец Конор Макгрегор (21-3) прибыл в США, где ему предписано явиться на заседание суда по делу о нападении на автобус в Бруклине за несколько дней до турнира UFC 223 в апреле этого года.
Напомним, что Конор с друзьями напал на автобус с участниками турнира, пытаясь добраться до Хабиба Нурмагомедова, который до этого угрожал его товарищу и спарринг-партнёру Артёму Лобову. В итоге Хабиб не пострадал, но Майкл Кьеза и Рэй Борг, находившиеся в автобусе, получили травмы осколками стекла разбитого окна, и из-за этого не смогли выйти в октагон против, соответственно, Энтони Петтиса и Брэндона Морено.
Учитывая обстоятельства происшествия, Конору грозит 7-летнее заключение. Портал TMZ Sports попытался выяснить подробности у президента UFC Дэйны Уайта (но не преуспел).
«Я не знаю достаточно об этом, — начал Уайт. — Знаю только, что Макгрегор собирается в суд. Я не знаю, что произойдёт, я не знаю, что планирует Конор, я не знаю, над чем работает его команда. Что произойдёт завтра (14 июня)? Я буду так же шокирован, как и вы. Мы встретимся с ним позже, 18 числа».
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