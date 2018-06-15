Хабиб Нурмагомедов: «Утреннее взвешивание намного лучше дневного»

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов не поддержал инициативу президента UFC Даны Уайта вернуть прежнее время взвешивания бойцов перед турнирами. Существующие правила утреннего взвешивания россиянин считает идеальными.

— Если бы у меня был выбор, то я бы предпочел взвешивание утром в 9 часов. Это идеально. Мне нравится утреннее взвешивание, — сказал Хабиб в видеоблоге Anatomy of a Fighter. — Если сравнивать утреннее взвешивание в 9 утра и дневное в 4 часа, то утреннее намного лучше. Потому что после утреннего взвешивания у нас есть почти 7-8 часов дополнительного восстановления (после сгонки веса). Если кто-либо не может уложиться в вес, то это его проблемы. Мне кажется, что большинство бойцов предпочитает утреннее взвешивание.