Обычный парень из толпы наказал ММА-бойца за поведение

Один из бойцов не смог выйти на ринг и рефери решил кликнуть обычного парня из толпы. Профессиональный ММА-боец и человек вовсе без подготовки — эта схватка будет полна сюрпризов.

С самого начала стало понятно, что драка будет серьезной. Парень из зала двигается вполне уверенно, не торопится ввязаться в рубку, осторожно проверяя соперника лоу-киками.

Но с профессионалом ему тягаться еще рановато. ММА-боец стойко выдержал несколько ударов, подгадал момент и перевел схватку в партер.

Зрелищный бой пришлось прекратить — человек из зала случайно рассек бойцу бровь. Но в драке оба держались просто отлично!