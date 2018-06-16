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Обычный парень из толпы наказал ММА-бойца за поведение
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Обычный парень из толпы наказал ММА-бойца за поведение 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Один из бойцов не смог выйти на ринг и рефери решил кликнуть обычного парня из толпы. Профессиональный ММА-боец и человек вовсе без подготовки — эта схватка будет полна сюрпризов.
С самого начала стало понятно, что драка будет серьезной. Парень из зала двигается вполне уверенно, не торопится ввязаться в рубку, осторожно проверяя соперника лоу-киками.
Но с профессионалом ему тягаться еще рановато. ММА-боец стойко выдержал несколько ударов, подгадал момент и перевел схватку в партер.
Зрелищный бой пришлось прекратить — человек из зала случайно рассек бойцу бровь. Но в драке оба держались просто отлично!
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