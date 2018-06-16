Роман Богатов провел блестящий бой на M1 Challenge 94

Раул Тутараули из Грузии стал оппонентом оренбургского спортсмена на арене СКК «Оренбуржье» 15 июня. Соперник подобрался очень серьезный и по настрою было ясно, что на ринге Богатову придется хорошенько поработать.

Однако основная борьба проходила в первом раунде. В начале второго — Роман захватил инициативу и своего соперника в сложный удушающий прием. В определенный момент гости турнира даже стали волноваться, увидев остекленевший взгляд грузинского бойца. Несколько секунд — и судья остановил схватку. Боец не сразу смог подняться на ноги, однако сил на финальное рукопожатие с соперником все же хватило.

Конечно же Роману Богатову задали вопрос о нестандартном удушающем:

«Этот прием я увидел в одном из боев UFC. Когда плечом надавливаешь на сонную артерию. Долго его тренировал и надеялся применить. Во втором раунде я понял, как это сделать».

Богатов добавил, что бой, как он и ожидал, прошел в партере.