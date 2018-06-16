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Михаилу Рагозину пришлось нелегко в схватке с Валерием Мясниковым
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Михаилу Рагозину пришлось нелегко в схватке с Валерием Мясниковым 

ProOren 3 часа назад
Этот бой стал, пожалуй, самым острым за весь вечер турнира M1 Challenge 94. Мясников не зря носит прозвище «Русский молот»: стойка, в которой бойцы провели первые два раунда, давалась с трудом оренбургскому бойцу Михаилу Рагозину. Явного преимущества ни у кого не наблюдалось, хотя позже Мясников признался, что держать бой «наверху» было его главной задачей — ставку он делал на удары, а не на борьбу.
В третьем раунде, когда бойцы хорошенько устали, Рагозин смог перевести бой в партер и получил небольшое преимущество. Однако, этого не хватило — раздельным решением судьей победу присудили «Русскому молоту».
Отметим, что победителя активно поддерживали его болельщики. Мясников — топовый средневес и, как принято говорить, «звезда» смешанных единоборств. По статистике, свои победные бои он завершает техническим нокаутом соперника.
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