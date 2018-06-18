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У получившего гражданство РФ Монсона родилась дочь
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У Монсона родилась дочь в Подмосковье 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Соцсети
Невеста американского бойца Джеффри Монсона, ранее получившего гражданство РФ, родила ребенка в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Life.
По данным издания, у Монсона родилась дочь. Как пара назовет ребенка, пока неизвестно.
Монсон получил российское гражданство в мае этого года. Он рассказал о планах стать депутатом подмосковного Красногорска, а затем «дорасти до Госдумы».
Боец смешанных единоборств говорил, что «давно чувствует себя русским». В Красногорске, напоминающем спортсмену его родной город в США, у него есть квартира. Также он открыл в Красногорске тренажёрный зал, который планирует развивать, и заявил, что местные жители его поддерживают.
Невеста Монсона Евгения, которая также является его менеджером, рассказала журналистам, что в ближайшее время они подадут заявление в ЗАГС.
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