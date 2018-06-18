У получившего гражданство РФ Монсона родилась дочь

У Монсона родилась дочь в Подмосковье

Невеста американского бойца Джеффри Монсона , ранее получившего гражданство РФ, родила ребенка в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Life.

По данным издания, у Монсона родилась дочь. Как пара назовет ребенка, пока неизвестно.

Монсон получил российское гражданство в мае этого года. Он рассказал о планах стать депутатом подмосковного Красногорска, а затем «дорасти до Госдумы ».

Боец смешанных единоборств говорил, что «давно чувствует себя русским». В Красногорске, напоминающем спортсмену его родной город в США, у него есть квартира. Также он открыл в Красногорске тренажёрный зал, который планирует развивать, и заявил, что местные жители его поддерживают.

Невеста Монсона Евгения, которая также является его менеджером, рассказала журналистам, что в ближайшее время они подадут заявление в ЗАГС.