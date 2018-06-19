Тренер Макгрегора: Сейчас Нурмагомедов — тот, кто нужен Конору

Тренер экс-чемпиона UFC в двух категориях ирландца Конора Макгрегора (21-3) Оуэн Родди прокомментировал слухи, согласно которым его подопечный проведёт поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова (26-0) уже 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США).

«Я ничего не могу подтвердить, — заявил Родди в интервью MMANytt. — Будет здорово вернуть Конора. Он тяжело тренируется, никогда не бросал тренировки. Он мотивирован и хочет драться. Ему нужно решить некоторые вопросы, после чего он сможет сесть и заключить сделку на следующий бой. И это будет ещё одно большое зрелище, как и всегда. Я в восторге, как и все остальные. Я всегда говорил, что Конору нужны самые большие поединки, и сейчас Хабиб тот парень, который ему нужен».

«Да, всё зависит от переговоров, но я думаю, что всё срастется. Это похоже на бой с Мэйуэзером — слухи, разговоры, движения вперёд и назад, немного драмы. Но поскольку за этим стоит публика и фанаты, в конечном счёте они будут драться. Намечается неплохая заварушка!»

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Источник: FightTime

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