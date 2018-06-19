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На MMA-турнире в горах Ингушетии встретятся Далгиев с Ландвером и Евлоев с Диасом
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На MMA-турнире в горах Ингушетии встретятся Далгиев с Ландвером и Евлоев с Диасом 

«Это Кавказ» 5 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Сразу два звездных поединка ожидают зрителей турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 95 «Битва в Горах», который пройдет в Ингушетии. Ожидается, что участие в турнире примут известные ингушские бойцы, а также американец Нэйт Ландвер и бразилец Рафаэль Диас.
«Бой между Хамзатом Далгиевым и Нэйтом Ландвером должен был пройти еще в апреле в Санкт-Петербурге, но тогда по ряду причин объявленный турнир был отменен. Теперь же харизматичный шоумен-нокаутер из США сразится с действующим чемпионом на его территории. Хамзат Далгиев три года шел к чемпионскому титулу и завоевал его в красивейшем бою, послав в нокаут Ивана Бухингера», — анонсируется на сайте Минспорта Ингушетии турнир, который пройдет в горах 21 июля.
Еще один титульный бой проведут ингушский спортсмен Мовсар Евлоев и бразилец Рафаэль Диас, на счету которого 15 побед в 20 боях.
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