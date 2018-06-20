Кто победит в мегафайте Миочича и Кормье? Отвечает Кёртис Блейдс

Один из ведущих тяжеловесов UFC американец Кёртис Блейдс (10-1) поделился мнением о предстоящем мегафайте действующих чемпионов промоушена в тяжёлом и полутяжёлом весе — соответственно Стипе Миочича (18-2) и Даниэля Кормье (20-1), который состоится 7 июля и станет главным событием турнира UFC 226 в Лас-Вегасе (США).

«Я думаю, победит Стипе. Мне нравятся его кикбоксинг, работа ног и функционалка. Я знаю, что Кормье — хороший борец, но и Стипе тоже в этом неплох, и у него гораздо больше преимуществ. Думаю, Миочич завершит схватку досрочно — в четвёртом или, может быть, пятом раунде», — сказал Блейдс в интервью bjpenn.com.

Кёртис также заявил, что хотел бы сразиться с победителем под занавес текущего года: «Для меня они оба будут серьёзным испытанием, не думаю, что кто-то из них проще другого. Каждый из них хорош по-своему, оба сильны и в ударке, и в борьбе. У меня будет преимущество только в весе и, наверное, в размахе рук. Надеюсь встретиться с победителем их поединка на Новый год в Вегасе. Думаю, я заслуживаю быть чемпионом».

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Источник: Blood&Sweat

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