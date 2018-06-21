Бой Минеев — Исмаилов планируется провести в октябре в Москве

Поединок Минеев — Исмаилов должен был состояться 30 марта в Москве, но был отменен в связи с серьезной травмой Минеева.

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