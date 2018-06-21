Ещё
Емельяненко дал совет критиковавшим Россию «скотам»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Емельяненко дал совет критиковавшим сборную России «скотам» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Соцсети
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался относительно тех, кто критиковал сборную России до того, как она вышла из группы на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах», — заявил Емельяненко. Боец также отметил, что сборной было тяжело и посоветовал ее хейтерам самим попробовать сыграть в футбол, чтобы те попробовали «это на своей шкуре».
20 июня сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира, благодаря победе команды Уругвая над Саудовской Аравией (1:0). Россияне преодолели групповой этап турнира впервые в истории.
19 июня команда Станислава Черчесова переиграла египтян со счетом 3:1, вплотную приблизившись к выходу из группы. Египет после поражения от россиян потерял шансы на плей-офф.
14 июня в матче открытия чемпионата мира сборная России разгромила Саудовскую Аравию. Россияне отправили в ворота саудитов пять безответных мячей.
Емельяненко профессионально выступает в MMA с 2003 года, бывший чемпионом мира по версии ProFc.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Заключительные матчи группового этапа пройдут 25 июня. Российская команда встретится со сборной Уругвая в Самаре. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские фанаты шокировали Волгоград342
На Украине посмеялись над «оргазмом» россиян547
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве155
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Салах рассказал о конфликте в сборной Египта20
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Гандбол
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение