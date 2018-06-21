Емельяненко дал совет критиковавшим Россию «скотам»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался относительно тех, кто критиковал сборную России до того, как она вышла из группы на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах», — заявил Емельяненко. Боец также отметил, что сборной было тяжело и посоветовал ее хейтерам самим попробовать сыграть в футбол, чтобы те попробовали «это на своей шкуре».
20 июня сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира, благодаря победе команды Уругвая над Саудовской Аравией (1:0). Россияне преодолели групповой этап турнира впервые в истории.
19 июня команда Станислава Черчесова переиграла египтян со счетом 3:1, вплотную приблизившись к выходу из группы. Египет после поражения от россиян потерял шансы на плей-офф.
14 июня в матче открытия чемпионата мира сборная России разгромила Саудовскую Аравию. Россияне отправили в ворота саудитов пять безответных мячей.
Емельяненко профессионально выступает в MMA с 2003 года, бывший чемпионом мира по версии ProFc.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Заключительные матчи группового этапа пройдут 25 июня. Российская команда встретится со сборной Уругвая в Самаре. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.