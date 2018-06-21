Емельяненко дал совет критиковавшим Россию «скотам»

Александр Емельяненко дал совет критиковавшим сборную России «скотам»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался относительно тех, кто критиковал сборную России до того, как она вышла из группы на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах», — заявил Емельяненко. Боец также отметил, что сборной было тяжело и посоветовал ее хейтерам самим попробовать сыграть в футбол, чтобы те попробовали «это на своей шкуре».

20 июня сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира, благодаря победе команды Уругвая над Саудовской Аравией (1:0). Россияне преодолели групповой этап турнира впервые в истории.

19 июня команда Станислава Черчесова переиграла египтян со счетом 3:1, вплотную приблизившись к выходу из группы. Египет после поражения от россиян потерял шансы на плей-офф.

14 июня в матче открытия чемпионата мира сборная России разгромила Саудовскую Аравию. Россияне отправили в ворота саудитов пять безответных мячей.

Емельяненко профессионально выступает в MMA с 2003 года, бывший чемпионом мира по версии ProFc.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Заключительные матчи группового этапа пройдут 25 июня. Российская команда встретится со сборной Уругвая в Самаре. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.