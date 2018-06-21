Емельяненко жестко ответил критикам футболистов РФ

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался о тех, кто критиковал сборную России перед стартом чемпионата мира по футболу.

«Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах», — заявил он изданию «Спорт-Экспресс».

По мнению бойца, весь мир смотрит на участников чемпионата, и от этого «нашей сборной тяжело».

«Ну идите вы сыграйте, попробуйте на своей шкуре!», — посоветовал «хейтерам» Емельяненко.

Сборная России выиграла первые два матча группового этапа чемпионата мира и впервые в истории вышла в плей-офф турнира.