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Емельяненко жестко ответил критикам футболистов РФ
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Емельяненко жестко ответил критикам футболистов РФ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался о тех, кто критиковал сборную России перед стартом чемпионата мира по футболу.
«Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах», — заявил он изданию «Спорт-Экспресс».
По мнению бойца, весь мир смотрит на участников чемпионата, и от этого «нашей сборной тяжело».
«Ну идите вы сыграйте, попробуйте на своей шкуре!», — посоветовал «хейтерам» Емельяненко.
Сборная России выиграла первые два матча группового этапа чемпионата мира и впервые в истории вышла в плей-офф турнира.
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