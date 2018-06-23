Густафссон готов выйти на замену Миочичу или Кормье

Боец UFC Александр Густафссон подчеркнул, что готов выйти на замену чемпиону UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичу или чемпиону UFC в полутяжёлом весе Даниэлю Кормье, в случае если кто-то из них окажется травмирован в преддверии турнира UFC 226, на котором они проведут свой объединительный бой.

«Я готов драться, если Даниэль Кормье заболеет, готов, если Стипе Миочич будет травмирован. Я легко уложусь в тяжёлый вес. Я готов выйти в октагон, даже если необходимость возникнет только в день боя», — приводит слова Густафссона Kimura.se.