В США продолжается погоня за миллионом долларов. У бойцов из России пока отрицательная статистика

22 июня в Чикаго прошел второй турнир, организованный лигой PFL.

Это новый формат для ММА. 6 весовых категорий, 72 бойца, семь турниров группового этапа, таблицы с подсчетом очков, четвертьфинальные, полуфинальные и финальные поединки. Итог — шесть человек, которые выиграют по одному миллиону долларов.

Подробнее о Лиге чемпионов в смешанных единоборствах.

В турнире изначально должны были принять участие 12 бойцов из России.

8 июня в Нью-Йорке Магомед Идрисов и Бекубалат Магомедов досрочно проиграли свои бои. Там же дрался и Тимур Валиев. Он стал первым россиянином, который выиграл под эгидой PFL.

22 июня, Чикаго, PFL 2 Если в Нью-Йорке брали старт полулегковесы и тяжеловесы, то в чикагском театре соревновались представители легкой и полутяжелой весовых категорий.

В первом случае Россию представлял Ислам Мамедов , во втором — Рашид Юсупов, Максим Гришин и Бозигит Атаев.

Составить компанию Мамедову должен был Рашид Магомедов , однако он травмировался и выбыл из борьбы за миллион, так в нее и не вступив.

Таким образом, в категории до 70 кг остался только Мамедов. В соперники ему достался Юки Кавана, ни разу до этого не выступавший за пределами родной Японии.

Несмотря на победу единогласным решением судей, в третьем раунде казалось, что для члена команды Хабиба Нурмагомедова все может закончиться.

Полутяжеловес Максим Гришин показал образцовый пример своим соотечественникам, победив техническим нокаутом в первом раунде Джейсона Батчера.

Россиянин потряс соперника, тот упал и повредил ногу. Благодаря победе в стартовой пятиминутке Гришин набрал максимально возможные 6 очков.

Формально Максим уступает лишь Винни Магальяешу, который в этот же вечер быстрее расправился со своим соперником. При равенстве очков, время, затраченное на победу, играет ключевую роль.

Бозигиту Атаеву 38 лет и он не дрался в ММА с 2006 года. Вот так Дэн Спон показывает, насколько важно в смешанных единоборствах стараться не брать столь длительные перерывы.

Рашид Юсупов выходил на поединок против Ракима Кливленда в статусе уверенного фаворита (как минимум, так утверждали букмекеры).

Во втором раунде Кливленд решил нанести удар плечом и не прогадал. У экс-чемпиона M-1 Global зафиксирован перелом челюсти.

На сегодняшний день статистика российских бойцов в PFL состоит из трех побед (2 решением и 1 досрочная) и четырех поражений (все — досрочные).

Что еще было интересного в Чикаго?

Ронда Роузи уже давно решила, что лучше выступать в рестлинге, чем в ММА. Кажется, ей нашлась замена. Речь о 27-летней Кайле Харрисон.

__Что у них общего?__

— Дзюдо. Роузи является бронзовым призером Олимпиады-2008. Харрисон — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо (2012 и 2016).

— Дружба. Девушки раньше вместе тренировались и неплохо общались.

В чем отличие?

— Весовая категория. Роузи выступала в легчайшей весовой категории. Дебют Харрисон состоялся в легком дивизионе.

Харрисон успешно дебютировала в ММА. В первом раунде девушка победила рычагом локтя. Кстати, Роузи завершила свой первый бой по правилам смешанных единоборств аналогичным образом.

Джейсон Хай вел поединок против Эфрейна Эскудеро. В начале третьего раунда Эскудеро взял соперника на удушающий прием, но не слишком плотно. Тем не менее, судья посчитал, что Хай сдался и остановил поединок.

Разгневанный Хай покинул клетку, сметая на своем пути стулья. Кстати, Эскудеро не получил за победу ни одного очка, так как сдачи действительно не было. На повторе это Кстати, Эскудеро не получил за победу ни одного очка, так как сдачи действительно не было. Но это заметили уже позже.

Шон О’Конелл демонстрирует, что происходит, когда его оппонент увлекается атакой.

Сегодня он на протяжении почти всего второго раунда избивал канадца Смилиньо Рама.

Когда врачи посмотрели на лицо Рама в перерыве между раундами, то решили, что ему хватит.

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