Эдвардс победил Серроне, Сен-Прё нокаутировал Педро 

В Сингапуре завершился турнир UFC Fight Night 132. В главном бою этого шоу встречались Дональд Серроне и Леон Эдвардс. По итогам боя победу единогласным решением судей одержал Леон Эдвардс.
В соглавном поединке вечера Овинс Сен-Прё приёмом в первом раунде победил Тайсона Педро.
Основной кард
Леон Эдвардс — Дональд Серроне — победа Эдвардса единогласным решением судей
Овинс Сен-Прё — Тайсон Педро — победа Сен-Прё приёмом в первом раунде
Джессика Ай — Джессика Роуз-КЛарк — победа Ай единогласным решением судей
Ли Джиньлян — Дайчи Абе — победа Джиньлян единогласным решением судей
Предварительный кард
Пётр Ян — Теруто Ишихара — победа Яна техническим нокаутом в первом раунде
Ядон Сонг — Фелипе Арантес — победа Сонга техническим нокаутом во втором раунде
Шейн Янг — Роландо Ди — победа Янга техническим нокаутом во втором рануде
Кенан Сонг — Гектор Альдана — победа Сонга техническим нокаутом во втором раунде
Джейк Мэттьюз — Шиншо Анзай — победа Мэттьюза приёмом в первом раунде
Ян Сяонян — Вивьен Перейра — победа Сяонян единогласным решением судей
Мэтт Шнелль — Наоки Инуэ — победа Шнелля раздельным решением судей
Улька Сасаки — Дженель Лауза — победв Сасаки приёмом во втором раунде
Чи Ён Ким — Мелинда Фабиан — победа Кима раздельным решением судей