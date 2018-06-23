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Эдвардс победил Серроне, Сен-Прё нокаутировал Педро
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Эдвардс победил Серроне, Сен-Прё нокаутировал Педро 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ToFight.ru
В Сингапуре завершился турнир UFC Fight Night 132. В главном бою этого шоу встречались Дональд Серроне и Леон Эдвардс. По итогам боя победу единогласным решением судей одержал Леон Эдвардс.
В соглавном поединке вечера Овинс Сен-Прё приёмом в первом раунде победил Тайсона Педро.
Основной кард
Леон Эдвардс — Дональд Серроне — победа Эдвардса единогласным решением судей
Овинс Сен-Прё — Тайсон Педро — победа Сен-Прё приёмом в первом раунде
Джессика Ай — Джессика Роуз-КЛарк — победа Ай единогласным решением судей
Ли Джиньлян — Дайчи Абе — победа Джиньлян единогласным решением судей
Предварительный кард
Пётр Ян — Теруто Ишихара — победа Яна техническим нокаутом в первом раунде
Ядон Сонг — Фелипе Арантес — победа Сонга техническим нокаутом во втором раунде
Шейн Янг — Роландо Ди — победа Янга техническим нокаутом во втором рануде
Кенан Сонг — Гектор Альдана — победа Сонга техническим нокаутом во втором раунде
Джейк Мэттьюз — Шиншо Анзай — победа Мэттьюза приёмом в первом раунде
Ян Сяонян — Вивьен Перейра — победа Сяонян единогласным решением судей
Мэтт Шнелль — Наоки Инуэ — победа Шнелля раздельным решением судей
Улька Сасаки — Дженель Лауза — победв Сасаки приёмом во втором раунде
Чи Ён Ким — Мелинда Фабиан — победа Кима раздельным решением судей
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Дональд Серроне – Леон Эдвардс, Пётр Ян, Алексей Папин, UFC Fight Night 132 Орловский и Абдурахимов сразятся на турнире UFC в Москве UFC Fight Night 132: Ян и Ишихара показали равный вес, Серроне тяжелее Эдвардса
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