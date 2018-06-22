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UFC Fight Night 132: Ян и Ишихара показали равный вес, Серроне тяжелее Эдвардса
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UFC Fight Night 132: Ян и Ишихара показали равный вес, Серроне тяжелее Эдвардса 

Чемпионат.com 22 июня 2018
23 июня в Сингапуре состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 132. Главным его событием станет поединок между Дональдом Серроне и Леоном Эдвардсом. В его преддверии бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Серроне оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 77,5 кг, в то время как вес Эдвардса составил 77,1 кг.
В андеркарде этой встречи дебют в UFC проведёт россиянин Пётр Ян. Противостоять ему будет Теруто Ишихара. За день до боя бойцы показали равный вес — 61,6 кг.
UFC Fight Night 132. Взвешивание
Дональд Серроне (171 фунт) — Леон Эдвардс (170 фунтов) Овинс Сен-Прю (206) — Тайсон Педро (205) Джессика Ай (126) — Джессика Роуз-Кларк (126) Теруто Ишихара (136) — Пётр Ян (136) Фелипе Арантес (136) — Сонг Ядонг (135).
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