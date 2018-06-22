UFC Fight Night 132: Ян и Ишихара показали равный вес, Серроне тяжелее Эдвардса

23 июня в Сингапуре состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 132. Главным его событием станет поединок между Дональдом Серроне Леоном Эдвардсом . В его преддверии бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Серроне оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 77,5 кг, в то время как вес Эдвардса составил 77,1 кг.

В андеркарде этой встречи дебют в UFC проведёт россиянин Пётр Ян. Противостоять ему будет Теруто Ишихара. За день до боя бойцы показали равный вес — 61,6 кг.

UFC Fight Night 132. Взвешивание