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Орловский и Олейник посетят бой А. Емельяненко в Екатеринбурге
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Орловский и Олейник посетят бой А. Емельяненко в Екатеринбурге 

SPORT24.ru 6 часов назад
Фото: АПИ Урал
Тяжеловесы Алексей Олейник и Андрей Орловский, выступающие в UFC, станут гостями турнира RCC, который пойдет 9 июля в Екатеринбурге. Эту информацию Sport24.ru сообщили организаторы мероприятия.
— Договоренность уже есть. Действительно, планирую там быть, — сказал Олейник корреспонденту Sport24.ru Ярославу Степанову.
Напомним, что возглавит данный турнир поединок между россиянином Александром Емельяненко и чехом Виктором Пештой. Несколько месяцев назад Емельяненко-мл и Олейник обменялись рядом нелицеприятных реплик друг о друге.
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