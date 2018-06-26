Орловский и Олейник посетят бой А. Емельяненко в Екатеринбурге 

Тяжеловесы Алексей Олейник и Андрей Орловский, выступающие в UFC, станут гостями турнира RCC, который пойдет 9 июля в Екатеринбурге. Эту информацию Sport24.ru сообщили организаторы мероприятия.
— Договоренность уже есть. Действительно, планирую там быть, — сказал Олейник корреспонденту Sport24.ru Ярославу Степанову.
Напомним, что возглавит данный турнир поединок между россиянином Александром Емельяненко и чехом Виктором Пештой. Несколько месяцев назад Емельяненко-мл и Олейник обменялись рядом нелицеприятных реплик друг о друге.