Мусаси: готов к бою с Мачидой, во время первой нашей встречи он был на допинге

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси заявил, что он готов провести ещё один поединок с экс-чемпионом UFC Лиоту Мачидой, который на минувшей неделе подписал контракт в Bellator.

«Мы находимся на разных этапах карьеры. Он гораздо старше меня. Но если он получит шанс на бой со мной, я на 100% буду готов с ним встретиться. Для этого ему придётся пройти много допинг-тестов. Во время нашей первой встречи он был на допинге, я могу сказать это с уверенностью в 100 процентов», — рассказал боец в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Первый поединок между бойцами прошёл в UFCв 2014 году. Тогда Мачида одолел Мусаси единогласным решением судей.