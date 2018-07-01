Тренер Нурмагомедова: не уверен, что следующий бой Хабиба будет с Макгрегором

«Я не уверен, что следующий бой Хабиба будет с Макгрегором. Тренер Конора говорит, что он поставит любые деньги на то, что эта встреча состоится в нынешнем году, но я бы не делал этого. Мы не знаем, какое решение примет суд Нью-Йорка относительно дела Конора.

Конечно, они обладают большей информацией, но всё может случится, разве нет? Одно знаю точно, если бой и состоится в 2018 году, то он пройдёт не в Нью-Йорке, а в Лас-Вегасе. Надеюсь, что у нас получится договориться. Фанатам нужно это противостояние. Думаю, что это будет лучший блокбастер в истории", — приводит слова Мендосы BJPenn.