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Тренер Нурмагомедова: не уверен, что следующий бой Хабиба будет с Макгрегором
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Тренер Нурмагомедова: не уверен, что следующий бой Хабиба будет с Макгрегором 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендоса выразил сомнения относительно того, что следующий поединок его подопечный проведёт с Конором Макгрегором.
«Я не уверен, что следующий бой Хабиба будет с Макгрегором. Тренер Конора говорит, что он поставит любые деньги на то, что эта встреча состоится в нынешнем году, но я бы не делал этого. Мы не знаем, какое решение примет суд Нью-Йорка относительно дела Конора.
Конечно, они обладают большей информацией, но всё может случится, разве нет? Одно знаю точно, если бой и состоится в 2018 году, то он пройдёт не в Нью-Йорке, а в Лас-Вегасе. Надеюсь, что у нас получится договориться. Фанатам нужно это противостояние. Думаю, что это будет лучший блокбастер в истории", — приводит слова Мендосы BJPenn.
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