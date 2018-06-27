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Нэйт Диас поучаствовал в драке во время ММА-турнира
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Нэйт Диас поучаствовал в драке во время ММА-турнира 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший обидчик Конора Макгрегора, скандально известный американский боец смешанного стиля Нэйт Диас (19-11) поучаствовал в драке во время ММА-турнира Fight to Win PRO 77, проходившего в США. На турнире Диас поддерживал нескольких своих учеников, но, как это часто с ним бывает, в какой-то момент не удержал чувства в узде и дал им волю.
Напомним, что Нэйт не выходит в октагон с августа 2016 года после поражения решением судей от Конора Макгрегора в их втором поединке.
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