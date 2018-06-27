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Александр Емельяненко представит чеченский бойцовский клуб на турнире RCC в Екатеринбурге
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Александр Емельяненко представит чеченский бойцовский клуб на турнире RCC в Екатеринбурге 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Александр Емельяненко, выступающий за бойцовский клуб «Ахмат», встретится с чешским бойцом MMA Виктором Пештой на турнире промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге.
Поединок станет главным событием турнира. Для Александра это станет вторым появлением в клетке Russian Cagefighting Championship, а дебютировал он яркой победой над ветераном UFC Габриэлем Гонзагой, сообщает Fight News.
Бой Емельяненко и Пешты состоится 9 июля в Екатеринбурге на арене «Уралец».
Александр Емельяненко — младший брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В 2017 году Емельяненко подписал контракт с лигой WFCA (клуб «Ахмат») на несколько поединков.
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