Александр Емельяненко представит чеченский бойцовский клуб на турнире RCC в Екатеринбурге 

Александр Емельяненко, выступающий за бойцовский клуб «Ахмат», встретится с чешским бойцом MMA Виктором Пештой на турнире промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге.
Поединок станет главным событием турнира. Для Александра это станет вторым появлением в клетке Russian Cagefighting Championship, а дебютировал он яркой победой над ветераном UFC Габриэлем Гонзагой, сообщает Fight News.
Бой Емельяненко и Пешты состоится 9 июля в Екатеринбурге на арене «Уралец».
Александр Емельяненко — младший брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В 2017 году Емельяненко подписал контракт с лигой WFCA (клуб «Ахмат») на несколько поединков.