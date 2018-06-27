Александр Емельяненко представит чеченский бойцовский клуб на турнире RCC в Екатеринбурге

Александр Емельяненко , выступающий за бойцовский клуб «Ахмат», встретится с чешским бойцом MMA Виктором Пештой на турнире промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге.

Поединок станет главным событием турнира. Для Александра это станет вторым появлением в клетке Russian Cagefighting Championship, а дебютировал он яркой победой над ветераном UFC Габриэлем Гонзагой, сообщает Fight News.

Бой Емельяненко и Пешты состоится 9 июля в Екатеринбурге на арене «Уралец».