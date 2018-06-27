Ещё
Миочич vs Кормье: мысли Нурмагомедова и Волкова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миочич vs Кормье: мысли Нурмагомедова и Волкова 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
7 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 226, главным событием которого станет поединок двух чемпионов: тяжеловес Стипе Миочич (18-2) будет защищать титул против Даниэля Кормье (20-1).
Российские бойцы промоушена Хабиб Нурмагомедов и Александр Волков поделились мнением о предстоящем событии.
«Я думаю, если они будут бороться, Кормье побьёт его в борьбе, — предположил Хабиб. Он сможет измотать его, но у Стипе хорошая защита от борьбы, отличный бокс, он умеет проводить тэйкдауны, он большой и сильный. Так что, я даже не знаю. Я бы сказал, что это 50 на 50, но моё сердце и разум будут за Даниэля. Мы много говорили с Кормье об этом поединке. Думаю, главный ключ к победе — заставить Стипе устать. Давить на него, всё время идти вперед. Без остановки. Пытаться переводить его вниз, боксировать. Как я уже сказал, это моё мнение: Даниэль должен его измотать, это ключ к победе. Потому что Стипе большой, очень большой, намного больше. Кормье нужно во что бы то ни стало его измотать».
«Я не настолько досконально изучал технику бойцов, чтобы строить прогноз на поединок, и говорить, как всё сложится, — заметил, в свою очередь, Волков. — Само собой, я знаю сильные стороны Миочича, мы его немного разбирали, но если конкретно говорить о поединке с Кормье, очень сложно что-то предугадать. Кормье брал в тяжёлом весе тем, что он был довольно быстрым, несмотря на свою комплекцию, был достаточно разносторонним бойцом, умел менять этажи, умел удивлять скоростью ударов и темпом, но Миочича этим не удивить. Миочич сам по себе такой же боец, он очень выносливый и разносторонний. За то время, что он провёл в UFC, у него было много боёв, побед и поражений, и он набрал достаточно большой опыт, чтобы справиться с Кормье. Наверное, я бы отдал предпочтение Миочичу, как природному тяжеловесу, и как человеку, который сейчас является чемпионом в тяжелом весе. Хотелось бы, чтобы он достойно представил наш тяжёлый вес по отношению к полутяжёлому. Если выиграет Кормье, вариантов будет очень много, если, конечно, он не решит завершить карьеру. Но его победу я тоже допускаю, потому что спорт достаточно непредсказуемый. Делать прогнозы, это уже клише, но так и есть — дело неблагодарное. Нужно дождаться поединка, посмотреть, чем он закончится, а уже потом делать какие-то выводы».
Смотрите также: Миочич–Кормье, Холлоуэй–Ортега: официальный трейлер к мегасобытию UFC  Источник: FightTime
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Валентина Шевченко приняла вызов чемпионки UFC Никко Монтаньо Миочич–Кормье, Холлоуэй–Ортега: официальный трейлер к мегасобытию UFC Нурмагомедов и Макгрегор подерутся до конца года — тренер Конора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев позлорадствовал над вылетом Германии49
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином73
«Фантастика»: Трамп похвалил Россию8
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира226
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение