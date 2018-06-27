Миочич vs Кормье: мысли Нурмагомедова и Волкова

7 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 226, главным событием которого станет поединок двух чемпионов: тяжеловес Стипе Миочич (18-2) будет защищать титул против Даниэля Кормье (20-1).

«Я думаю, если они будут бороться, Кормье побьёт его в борьбе, — предположил Хабиб. Он сможет измотать его, но у Стипе хорошая защита от борьбы, отличный бокс, он умеет проводить тэйкдауны, он большой и сильный. Так что, я даже не знаю. Я бы сказал, что это 50 на 50, но моё сердце и разум будут за Даниэля. Мы много говорили с Кормье об этом поединке. Думаю, главный ключ к победе — заставить Стипе устать. Давить на него, всё время идти вперед. Без остановки. Пытаться переводить его вниз, боксировать. Как я уже сказал, это моё мнение: Даниэль должен его измотать, это ключ к победе. Потому что Стипе большой, очень большой, намного больше. Кормье нужно во что бы то ни стало его измотать».

«Я не настолько досконально изучал технику бойцов, чтобы строить прогноз на поединок, и говорить, как всё сложится, — заметил, в свою очередь, Волков. — Само собой, я знаю сильные стороны Миочича, мы его немного разбирали, но если конкретно говорить о поединке с Кормье, очень сложно что-то предугадать. Кормье брал в тяжёлом весе тем, что он был довольно быстрым, несмотря на свою комплекцию, был достаточно разносторонним бойцом, умел менять этажи, умел удивлять скоростью ударов и темпом, но Миочича этим не удивить. Миочич сам по себе такой же боец, он очень выносливый и разносторонний. За то время, что он провёл в UFC, у него было много боёв, побед и поражений, и он набрал достаточно большой опыт, чтобы справиться с Кормье. Наверное, я бы отдал предпочтение Миочичу, как природному тяжеловесу, и как человеку, который сейчас является чемпионом в тяжелом весе. Хотелось бы, чтобы он достойно представил наш тяжёлый вес по отношению к полутяжёлому. Если выиграет Кормье, вариантов будет очень много, если, конечно, он не решит завершить карьеру. Но его победу я тоже допускаю, потому что спорт достаточно непредсказуемый. Делать прогнозы, это уже клише, но так и есть — дело неблагодарное. Нужно дождаться поединка, посмотреть, чем он закончится, а уже потом делать какие-то выводы».

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