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Холлоуэй: если придётся выбирать, готов драться как с Конором так и с Хабибом
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Холлоуэй: если придётся выбирать, готов драться как с Конором так и с Хабибом 

Чемпионат.com 4 часа назад
Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй рассказал, что ему всё равно с кем проводить поединок, с Конором Макгрегором или Хабибом Нурмагомедовым, а также выразил поддержку ирландцу в его судебном процессе.
«Если передо мной поставят выбор, мне будет всё равно с кем драться. С Макгрегором или Нурмагомедовым. Я очень просто веду дела с UFC, требуя у них самого сложного соперника. Но у Конора сейчас серьёзная проблема. Я желаю ему всего наилучшего, надеюсь, что его семья в полном порядке. Я поддерживаю его и вообще, я поддерживаю всех. Надеюсь, его проблема скоро решится.
Все мы иногда принимаем глупые решения, но, кто я такой, чтобы судить кого-то? Полагаю, что он всё же вернётся и скоро будет драться", — рассказал Холлоуэй в интервью, размещённом на YouTube-канале TMZ.
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