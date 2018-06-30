Холлоуэй: если придётся выбирать, готов драться как с Конором так и с Хабибом

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй рассказал, что ему всё равно с кем проводить поединок, с Конором Макгрегором или Хабибом Нурмагомедовым, а также выразил поддержку ирландцу в его судебном процессе.

«Если передо мной поставят выбор, мне будет всё равно с кем драться. С Макгрегором или Нурмагомедовым. Я очень просто веду дела с UFC, требуя у них самого сложного соперника. Но у Конора сейчас серьёзная проблема. Я желаю ему всего наилучшего, надеюсь, что его семья в полном порядке. Я поддерживаю его и вообще, я поддерживаю всех. Надеюсь, его проблема скоро решится.

Все мы иногда принимаем глупые решения, но, кто я такой, чтобы судить кого-то? Полагаю, что он всё же вернётся и скоро будет драться", — рассказал Холлоуэй в интервью, размещённом на YouTube-канале TMZ.