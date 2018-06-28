Ниндзи в ММА: сила, которая останавливает любого соперника

В мире смешанных единоборств иногда встречаются бойцы, чьи удары просто поражают.

Обычно, в ринге работают на победу: действенные захваты, нацеленные на нокаут удары — но эти вот парни используют настоящую технику ниндзя и все у них получается наилучшим образом. Не стоит пробовать провернуть что-то подобное в реальной драке на улице. Скорее всего, результат будет плачевен. Бойцы на видео тренируются даже не годами — десятилетиями!

Но на улице для самообороны лучше использовать совсем другие приемы. Ведь там цена ошибки может быть гораздо выше.