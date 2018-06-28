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Ниндзи в ММА: сила, которая останавливает любого соперника
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Ниндзи в ММА: сила, которая останавливает любого соперника 

Trendymen 4 часа назад
Фото: Trendymen
В мире смешанных единоборств иногда встречаются бойцы, чьи удары просто поражают.
Обычно, в ринге работают на победу: действенные захваты, нацеленные на нокаут удары — но эти вот парни используют настоящую технику ниндзя и все у них получается наилучшим образом. Не стоит пробовать провернуть что-то подобное в реальной драке на улице. Скорее всего, результат будет плачевен. Бойцы на видео тренируются даже не годами — десятилетиями!
Но на улице для самообороны лучше использовать совсем другие приемы. Ведь там цена ошибки может быть гораздо выше.
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