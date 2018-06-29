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Майкл Кьеза: Я упустил шанс сразиться с Нурмагомедовым из-за Макгрегора
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Майкл Кьеза: Я упустил шанс сразиться с Нурмагомедовым из-за Макгрегора 

Советский спорт 4 часа назад
Напомним, в апреле Макгрегор со своими друзьями напал на автобус с участниками турнира UFC 223. Кьеза получил порезы и не смог принять участия в титульном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«У меня был шанс сразиться за титул, но я упустил этот бой из-за Макгрегора. Хабиб Нурмагомедов — отличный парень, я хотел с ним подраться, но у меня отняли эту возможность. Мне особо нечего сказать по этому поводу Конору, но в нашем спорте можно одержать 15 побед и так и не получить шанса на титульный бой, который у меня был и исчез не по моей вине», — приводит слова Кьезы BJ Penn.
Нурмагомедов в апреле 2018 года завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе, победив американца Эла Яквинту.
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