Майкл Кьеза: Я упустил шанс сразиться с Нурмагомедовым из-за Макгрегора

Напомним, в апреле Макгрегор со своими друзьями напал на автобус с участниками турнира UFC 223. Кьеза получил порезы и не смог принять участия в титульном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня был шанс сразиться за титул, но я упустил этот бой из-за Макгрегора. Хабиб Нурмагомедов — отличный парень, я хотел с ним подраться, но у меня отняли эту возможность. Мне особо нечего сказать по этому поводу Конору, но в нашем спорте можно одержать 15 побед и так и не получить шанса на титульный бой, который у меня был и исчез не по моей вине», — приводит слова Кьезы BJ Penn.