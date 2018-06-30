«Жду тебя на бою» — «Руки-базуки» как мог пригласил Конора Макгрегора драться

Ирландский боец смешанных боевых искусств и профессиональный боксер Конор Макгрегор официально приглашен на поединок. Его соперником, при условии, что тот согласится, будет ни много ни мало Кирилл Терешин по прозвищу «Руки-базуки». В своем Instagram Синтоловый качок (еще одно прозвще Терешина) опубликовал видеовызов — на нем он наглядно показывает, как опасен и могуч.

— Конор Макгрегор! Я, «Руки-базуки», скоро тебя жду на бою! Лови мои пушечные удары! — заявил Терешин, после чего неловко пнул снаряд, ударил его головой и поверг финальным толчком с локтя.

Показав, какое страшное будущее ждет Макгрегора, Терешин воскликнул: «Был пацан — и нет пацана!». В случае со снарядом в виде «пацана» звучит еще убедительно, он и правда упал навзничь от «пушечного удара» Кирилла. Но испугало ли приглашение Макгрегора? Скоро узнаем.

Ранее Пятый канал рассказывал о новой подруге Кирилла Терешина из Москвы. На снимках, которыми поделился качок, он целуется с девушкой и позирует с ней на природе. Он даже сделал ссылку на страницу красотки, чтобы поклонники могли одобрить его выбор.

Пятому каналу удалось пообщаться с героиней фото Анастасией. Она рассказала, что он «такой же, как в Instagram, в принципе», что их отношения развиваются постепенно. Не стала девушка скрывать и интимную жизнь в паре. Говорит, что любви огромные руки парня не мешают.