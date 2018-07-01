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19-летний русский боец ММА отправил огромного черного Халка в нокаут
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19-летний русский боец ММА отправил огромного черного Халка в нокаут 

Don't Panic 9 часов назад
Фото: Don't Panic
Для 19-летнего Дмитрия Меньшикова это был дебютный бой на профессиональном ринге. Выступать пришлось против опытнейшего Яну Круза — тот вышел к канатам в маске Ганнибала Лектора, собираясь растерзать русского витязя уже в первом раунде. Что ж, наглого Круза ждал большой сюрприз!
Никакая маска и никакие провокационные выходки на Меньшикова не действовали. Улыбка в ответ — вот и все, чего добился Круз своим дурацким шоу.
Правда, с количеством раундов африканец угадал. Бойцы встретились в центре ринга, Круз кинул хайкик в голову, но сделал это довольно медленно. За что и поплатился буквально через долю секунды.
Меньшиков поймал соперника, когда тот только вернулся в стойку. Правый кросс через руку — все, Яну Круз летит на канвас, ну а зал неистовствует — такого дебюта от неизвестного русского бойца не ожидал никто.
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