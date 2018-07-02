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Нурмагомедов: нереальные эмоции от победы сборной России, Акинфеев — легенда
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Нурмагомедов: нереальные эмоции от победы сборной России, Акинфеев — легенда 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети «Инстаграм» поделился эмоциями от победы сборной России над Испанией (1:1, по пенальти — 4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
«Нереальные эмоции. Видно было, что пацаны играли за всех. Все-таки соперники были — что не имя, то легенда. Идем дальше. Акинфеев — легенда, Дзюба — тоже», — написал Нурмагомедов.
В четвертьфинале чемпионата мира — 2018 сборная Россия сыграет с национальной командой Хорватии, которая в 1/8 финала победила Данию (1:1, по пенальти — 3:2). Встреча состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».
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Комментарии1  Ещё 40 источников 
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