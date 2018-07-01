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Боец Александр Емельяненко — развелся
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Боец Александр Емельяненко — развелся 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Фотографию с соответствующим штампом в своем паспорте Александр Емельяненко опубликовал в Instagram, снабдив кратким комментарием: «Я развелся!» Позже он опубликовал видеоролик в stories, в котором рассказал о своих эмоциях от развода.
instagram.com@alexemelyanenko
— Вы не представляете, как мне хочется выругаться матом. Но вы же неправильно поймете. Успокойтесь, у меня все прекрасно, — заявил Емельяненко поклонникам.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как старший брат Александра, Федор Емельяненко, нокаутировал Габриэля Гонзагу на турнире в Екатеринбурге. Российский боец смешанных единоборств одержал победу над бразильским соперником техническим нокаутом.
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