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Тухугов: буду драться 6 октября на турнире UFC
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Тухугов: буду драться 6 октября на турнире UFC 

Чемпионат.com 7 часов назад
Боец ММА Зубайра Тухугов подчеркнул, что проведёт свой первый бой в UFC после возвращения 6 октября 2018 года, соперника назначат в августе-сентябре.
«В Москве выступить на турнире сам не хотел. Буду драться 6 октября на турнире UFC. Соперника ещё не назначили, станет известен в августе-сентябре. Я давно хочу встретиться с ЛОбовым. Пусть выходит, я жду его. Готов согласиться на бой без гонорара. Я хочу показать свою республику и страну, что мы умеем драться и пусть он ответит за слова», — рассказал Тухугов в интервью каналу «События в мире бокса и ММА».
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