10 жестких нокаутов, которые вы не увидели из-за ЧМ

В минувшие выходные весь спортивный (и не только) мир жил футболом. Во всю идут матчи плей-офф чемпионата мира.

Пока сборные Роналду и Месси покидали мировое первенство, а российская команда впервые за много-много лет пробивалась в четвертьфинал ЧМ, в разных уголках земного шара проходили турниры по смешанным единоборствам.

Конечно, ни к одному из них не было приковано столько внимания, сколько к матчам одного из самых грандиозных международных турниров планеты.

Sport24 подготовил для вас подборку из 10 лучших нокаутов прошедшего уикенда. Пропущенные удары в ММА бывают гораздо болезненнее пропущенных ударов в футболе.

Вот так японец Канеко Даики хоронит все надежды на то, что в ММА появится успешный боец из Мьянмы. Пострадавший — уроженец Мьянмы Кьял Зин Пху.

21-летний таец Санмани Сор Тинпо показывает, как нужно пользоваться коленями в ММА.

Аунг Лан Санг — чемпион азиатского промоушена One FC в среднем весе. Два дня назад он защищал свой пояс от посягательств Кена Хасегавы. Вот так выглядели их лица к концу пятого раунда.

А так чемпион поставил точку.

С 2013 года по сегодняшний день Лукас Соуза провел пять профессиональных поединков и в четырех из них одержал досрочные победы. Позавчера он занес себе в копилку нокаут с ноги.

Прическа Андре Агусто похожа на прическу Лукаса Соузы. Но нокаутирует он по-другому.

Хуан Арчулета не очень тепло поприветствовал в клетке Bellator 32-летнего Робби Перальту.

Кайке Модесто оформил, пожалуй, лучший нокаут выходных. Это его четвертый бой по ММА.

Райан Кутюр — сын легендарного Рэнди Кутюра. Отец Райана завоевывал пояса UFC в двух весовых категориях и был одним из первопроходцев в сильнейшей лиге мира.

Райан Кутюр не так успешен в смешанных единоборствах. В 2013 году он проиграл два своих поединка в UFC, а позавчера Саад Авад сделал так, чтобы и в Bellator его статистика стала пугающей для человека с такой громкой фамилией (3 победы — 3 поражения).

А вот самый болезненный нокаут выходных. Боец азиатского промоушена Deep не смог продолжить поединок после того, как пропустил удар ниже пояса. Он даже не смог самостоятельно покинуть клетку.

И, раз у нас сейчас время чемпионата мира по футболу, то обратим внимание на бойца, который бьет пенальти лучше, чем футболисты сборной России.

Сатоши Ямасу использует вместо мяча голову противника и 11-ю подряд ударами напоминает о славных временах Pride.

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