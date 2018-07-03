«Мне предложили секс 32 мексиканца»: шокирующее признание россиянки о гостях ЧМ-2018

Жительница Екатеринбурга рассказала, чем интернет-знакомства с иностранцами отличаются от первого общения с русскими парнями. Выводы оказались не в пользу наших соотечественников.

Познакомиться с гостями мундиаля через приложение Tinder девушка решила 27 июня. В этот день в городе проходил матч между сборными Мексики и Швеции.

"Открыла и испытала шок!" — цитирует россиянку портал E1. Ее внимания пытались добиться "бесконечные Хулио и Родриго" и несколько "шведских Михаэлей". Но среди них практически не было русских "Вань и Саш".

По словам жительницы Екатеринбурга, иностранцы сильно отличаются от россиян. Причем, не в пользу наших мужчин. Девушка отметила, что фото гостей ЧМ-2018 были красивыми, а местных жителей унылыми.

Публикация от Marina Bondarenko (@marina_bondarenko2612) 27 Июн 2018 в 4:01 PDT Кроме того, россиянке понравилась "честность, свобода и открытость" зарубежных парней, которые сразу звали ее в отель и настойчиво добивались ее согласия. При этом она отметила, что наши мужчины вообще не пикапят россиянок.

Пришлось по душе девушке и то, что иностранцы откровенно любят секс и очень общительны. По ее словам, это нравится девушкам и является совершенно нормальным.

Россиянка рассказала, что лишь за одну ночь получила предложения заняться любовью от 32 мексиканцев, семи шведов, четырех граждан США, одной из которых была женщина, одного перуанца. А вот русских среди предлагавших секс не было.

"Парень по имени Амори так ответил на мой вопрос о девушках в Екатеринбурге: "О мой бог. Девушки. Если бы я был девушкой, я бы был лесбиянкой", — рассказала она. Екатеринбурженка ни с кем не встретилась, подчеркнув, что этому помешала лишь занятость на работе. По ее словам, иностранцы заставили русских девушек пересмотреть свое отношение к местным мужчинам.