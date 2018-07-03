C. Харитонов: «А. Емельяненко — балабол. Можем встретиться и решить все без зрителей»

Российский тяжеловес Сергей Харитонов рассказал, по какому принципу он выбирает себе соперников, с которыми дерется в России.

«Я не скрываю, что могу выбирать себе соперников. Вот был Pride. Там платили достойный гонорар. С кем поставили, с тем и дерусь. Сейчас я не связан контрактными обязательствами ни с одной организацией в России. И мне нет разницы, с кем выступать.

Но цена за каждого оппонента, которого хотят поставить против меня, будет отличаться. Грубо говоря, за бойца не очень высокого уровня я попрошу рубль. За другого — два рубля. Я никого не боюсь, никогда не дам заднюю. У меня есть, повторюсь, гонорар, за который я не буду выбирать себе тут соперников.