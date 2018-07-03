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Сергей Харитонов: Александр Емельяненко — балабол и врун. Захочет — встретимся с ним в зале
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Сергей Харитонов: Александр Емельяненко — балабол и врун. Захочет — встретимся с ним в зале 

Советский спорт 1 час назад
«Я не скрываю, что могу выбирать себе соперников. Вот был Pride. Там платили достойный гонорар. С кем поставили, с тем и дерусь. Сейчас я не связан контрактными обязательствами ни с одной организацией в России. И мне нет разницы, с кем выступать.
Но цена за каждого оппонента, которого хотят поставить против меня, будет отличаться. Грубо говоря, за бойца не очень высокого уровня я попрошу рубль. За другого — два рубля. Я никого не боюсь, никогда не дам заднюю. У меня есть, повторюсь, гонорар, за который я не буду выбирать себе тут соперников.
Александр Емельяненко сказал, что может прийти ко мне в зал и побить? Он балабол и врун. Придумывает всякие сказки. Захочет — встретимся с ним в зале. Без зрителей. Пусть наберет. Это не проблема», — приводит слова Харитонова bloodandsweat.ru.
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